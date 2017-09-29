SGK'dan önemli uyarı: O tarih uzatıldı

SGK'DAN yapılan açıklamada, "7020 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmalarda peşin ödeme süresinin uzatılması Kurumumuza olan prim borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunarak yapılandıran ancak 05/09/2017 tarihine kadar borçlarını ödemeyen işveren ve sigortalılarımız 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma borcunu 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen geç ödeme zammı ile 02/10/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacaklardır" denildi.
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