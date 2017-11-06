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SGK'dan herkese özel ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı isimler altında ‘özel’ ödemeler yapıyor. Milyarlarca lirayı bulan bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Para zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Bu hakların bazıları yolluk, cenaze yardımı, çayiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası olarak sıralanıyor

SGK'dan herkese özel ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı isimler altında ‘özel’ ödemeler yapıyor. Milyarlarca lirayı bulan bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Para zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Bu hakların bazıları yolluk, cenaze yardımı, çayiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası olarak sıralanıyor

06 Kasım 2017 Pazartesi 07:35
SGK'dan herkese özel ödemeler
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YOL ve gündelik ödemesi için kişinin tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.
CENAZE YARDIMI
 
Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yatırılmışsa 5 yıl içinde başvuru yapan yakınları 531 lira cenaze yardımı alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.
 
YETİME 24 MAAŞ
 
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK’ya.
 
EMZİRME PARASI
 
SGK, anneye, anne sigortalı değilse babaya her doğumda 133 lira ödüyor. Bunun için SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.
 
RAPOR PARASI
 
Çalışırken hastalanan, meslek hastalığına yakalanan, iş kazası geçiren sigortalıya hastane rapor yazar. Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği denir. Ödeme günlük en az 29.62 TL’den hesaplanır. Bu parayı Bağkurlu da alır. SGK’nın yatırdığı para PTT’den alınır.
 
DOĞUM İZNİ PARASI
 
Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan sigortalı anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretli bir anneye ödenen para 4425 lira. Bu tutar maaşa göre 29 bin liraya kadar çıkar. Bu paranın yatıp yatmadığını turkiye.gov.tr’den kontrol edebilirsiniz.
 
EMEKLİ OLAMAYAN...
 
Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK’dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK’yda dilekçeyle başvurmak gerekiyor.
 
YAŞLILIK ÖDEMESİ
 
Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. 423 liranın altında geliri olan yaşlı önce defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alacak. Başvuru kaymakamlıklara. Belgeleri inceleyen SGK, üç ayda bir ödeme yapıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGKçayiz ödemesi
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