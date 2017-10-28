Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor
NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda...
Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını tespit etme yolları
Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını...
banner468

SGK'dan çok önemli uyarı! Salı son gün!

Düzce SGK Müdürü Necmi Köroğlu, “Ödeme süreleri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde prim borcu ortaya çıkacak ve ilgililer, yararlandıkları sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak, ödenmeyen primler noktasında gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalabilecek, icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya kalabilecekler” dedi

SGK'dan çok önemli uyarı! Salı son gün!

Düzce SGK Müdürü Necmi Köroğlu, “Ödeme süreleri ertelenen primlerin belirtilen tarihlerde ödenmemesi halinde prim borcu ortaya çıkacak ve ilgililer, yararlandıkları sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak, ödenmeyen primler noktasında gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalabilecek, icra takip ve haciz uygulamasıyla karşı karşıya kalabilecekler” dedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:59
SGK'dan çok önemli uyarı! Salı son gün!
banner404

KÖROĞLU, ödemelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere 2016 yılında asgari ücretin bin 273,50.-TL den bin 647 TL ye artması nedeniyle işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında asgari ücret desteği getirilmiş ve 2017 yılında da devam ettirilmiştir. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmişti.

Düzce’de 2016 Aralık ayından 16 milyon 359 bin 23 TL, 2017 Ocak ayından 16 milyon 888 bin 744 TL, 2017 Şubat ayından ise 16 milyon 520 bin 226 TL kalan alacağımız bulunmaktadır. Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödeme süresi gelmiştir. Ertelediğimiz sigorta primlerinizi zamanında ödenmesi unutulmamalıdır” dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DüzceSGKNecmi Köroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Savunma sanayi ihracatında hedef 2 milyar dolar"
"Savunma sanayi ihracatında hedef 2 milyar dolar"
İkinci el konutlar için çok önemli düzenleme!
İkinci el konutlar için çok önemli düzenleme!
Temizlik işçisiydi, şimdi fabrika sahibi oldu! Listede olduğunu haberlerden öğrendi
Temizlik işçisiydi, şimdi fabrika sahibi oldu! Listede olduğunu haberlerden öğrendi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim