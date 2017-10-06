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SGK'dan 12 milyona aylıkları bağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Haziran sonu itibariyle gelir ve aylık bağlananların sayısı toplam 11 milyon 971 bine ulaştı

SGK'dan 12 milyona aylıkları bağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Haziran sonu itibariyle gelir ve aylık bağlananların sayısı toplam 11 milyon 971 bine ulaştı

06 Ekim 2017 Cuma 21:27
SGK'dan 12 milyona aylıkları bağlandı
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK 2017 yılı ilk altı ayında gelir ve aylık bağlanan kişi sayısını açıkladı. Buna göre SGK tarafından, 2017 yılının ilk altı ayında 232 bin 100’ü yaşlılık, 6 bin 424’ü malullük/vazife malullüğü olmak üzere toplam 238 bin 524 kişiye aylık bağlandı. Böylece 2017 yılının Haziran sonu itibariyle SGK’dan gelir ve aylık bağlananların sayısı toplam 11 milyon 971 bine ulaştı. 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde gerekli prim gün sayısı ile yaş sınırını karşılayan 232 bin 100 kişi emekliliği hak ederken, bu kişilerden 165 bin 689’u SSK (hizmet akdiyle çalışanlar), 21 bin 6’sı Bağ-kur (kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar), 45 bin 405’i ise Emekli Sandığı (devlet memurları) statüsü ile emekli oldu.
6 BİN KİŞİYE MALÜLLÜK MAAŞI BAĞLANDI
Bununla birlikte, çalışma gücünün yitirilmesi ve meslekte kazanma gücünün yüzde 60’ını kaybeden 4 bin 377’i SSK, 1445’i Bağ-kur, 602’si Emekli Sandığı statüsünden olmak üzere 6 bin 424 kişiye malullük aylığı bağlandı. 2016 yılı içinde SGK tarafından 415 bin 798’i yaşlılık, 11 bin 129’u malullük/vazife malullüğü olmak üzere 426 bin 927 kişiye emekli aylığı bağlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik Kurumu
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