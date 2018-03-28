'SGK'da eşitlik sağlanmalı'

SOSYAL Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2018 yılı Danışma Kurulu toplantısında konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar toplumda en çok çalışan kesim olmasına rağmen diğer sigortalılardan daha çok prim ödemektedir. Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkar, tatil nedir bilmeden gece gündüz dükkanının başında duruyor. Hem en uzun prim gün sayısını ödüyor hem de emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülerek, ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e indirilmeli" ifadelerini kullandı.

'ARADA 5 YILLIK FARK VAR'

Esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı altında ezildiğini ifade eden Palandöken, "Esnafımız emeklilikte maalesef diğer kesimlerle eşit haklara sahip değil. SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken esnaf ve sanatkarımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Ancak esnaf ve sanatkar, SSK'lının iki katından fazla mesai yapıyor. Sabah 05.00'te dükkanı açıp gece 24.00'e kadar çalışan esnafımız var. SSK ile çalışanlar ay sonu geldiğinde maaşını alırken esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. 60 günden fazla prim borcu olan esnaf sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Diğer kesimlerde olduğu gibi esnaf ve sanatkar da prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmelidir. Ayakta tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için 'rapor ücreti' hakkı verilmelidir. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK'lıların 900 gün, Bağ-kurluların ise bin 800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımlarına son verilerek tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı" diye konuştu.