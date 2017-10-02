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SGK'da e-Fatura dönemi

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK), sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçildi

SGK'da e-Fatura dönemi

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK), sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçildi

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:20
SGK'da e-Fatura dönemi
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KURUMDAN yapılan yazılı açıklamada, e-Fatura kullanan sağlık hizmet  sunucuları ve diğer mükelleflerin yeni uygulama kapsamında 1 Ekim'den itibaren  SGK'ya gönderecekleri faturaları, elektronik ortamda düzenlemeleri gerektiği  belirtildi.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet  sunucuları ve diğer mükellefler açısından herhangi bir değişikliğin söz konusu  olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulama kapsamında, faturayla ilgili işlemlerin ilgili kanun ve  mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığınca belirlenen  format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (özel alanlar)  belirlendi. Elektronik fatura uygulaması, fatura içeriği, fatura düzenleme  süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir  değişiklik getirmediğinden, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecek.  Gönderilecek e-Faturalar özel formata uygunluk açısından SGK tarafından kontrol  edilecek, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecek.  Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile  karşılaşılmaması için e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK  tarafından yapılan duyuruları takip etmesi ve zorunluluklara uyması gerekecek." 

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGKE-fatura
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