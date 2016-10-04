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SGK borcu tebliğ edilmedi!

Yapılandırma imkanı getirilen idari para cezaları SGK tarafından zamanında tebliğ edilmedi. Bu yüzden esnafın 4 milyonluk borcu yüzde 50 indirim kapsamına girmedi

SGK borcu tebliğ edilmedi!

Yapılandırma imkanı getirilen idari para cezaları SGK tarafından zamanında tebliğ edilmedi. Bu yüzden esnafın 4 milyonluk borcu yüzde 50 indirim kapsamına girmedi

04 Ekim 2016 Salı 08:11
SGK borcu tebliğ edilmedi!
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SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), işverene ait olan yaklaşık 4 milyon TL'lik idari para cezasını zamanında tebliğ etmediği için, bu borç yapılandırma dışında kaldı. 19 Ağustos 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, SGK alacakları dahil devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandırıyor. Yapılandırma, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Ancak, kanunda alacaklar için ‘kesinleşmiş olma şartı' aranıyor. Yani SGK'nın alacağını vatandaşa tebliğ etmesi gerekiyor.
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre; SGK'nın kanunun uygulanmasına ilişkin hazırladığı genelgeye göre, “18 Ağustos 2016'ya kadar kesinleşmiş olan idari para cezaları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir” deniyor. Ancak, SGK'nın bir çok teşkilatı iş yoğunluğunu ve memur değişimini gerekçe göstererek, idari para cezalarına yönelik tebligatı genelgede belirtilen tarihe göre zamanında yapmadı. Bu da çok sayıda borçlunun yapılandırmadan yararlanamamasına neden oldu.
SON TARİH BELİRLENMİŞTİ
Yapılandırma kapsamında, idari para cezalarının anapara tutarının yüzde 50'si siliniyor. Kalan yüzde 50'lik kısım için de enflasyona göre yeniden hesap yapılıyor. SGK Genelgesi 2016-18'e göre, “6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 30 Haziran 2016 tarihi ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç 18 Ağustos 2016'ya kadar kesinleşmiş idari para cezaları yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Cezaların yapılandırma kapsamına dâhil edilebilmesi için, fiilin işlendiği tarihin 30 Haziran 2016 veya öncesine ait bir tarih olması ve en geç 18 Ağustos 2016 itibarıyla kesinleşmiş olması gerekmektedir” deniyor.
Yani, 18 Ağustos 2016'ya kadar kesinleşmiş olması şartı aranıyor. Vatandaşın kendisine tebliğ edilen cezaya itiraz etme hakkı bulunuyor. Bunun için 15 günlük bir süre veriliyor. Dolayısıyla idari para cezasının 18 Ağustos'a kadar kesinleşmesi için, SGK'nın alacağını en geç 2 Ağustos'a kadar vatandaşa bildirmesi gerekiyordu. SGK'nın gerekli tebligatı yapmaması yüzlerce işvereni yapılandırmadan yararlanamamasına neden oldu.

    
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Son Güncelleme: 04.10.2016 08:14
Anahtar Kelimeler:
SGK Borcu Tebliğ EdilmediSosyal Güvenlik KurumuSGK
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