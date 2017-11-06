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SGK alacakları için son gün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumun alacaklarının tahsilatında, bankalar ve kurum tahsilat sistemlerinin iletişiminde sıkıntılar yaşandığını açıklamıştı

SGK alacakları için son gün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumun alacaklarının tahsilatında, bankalar ve kurum tahsilat sistemlerinin iletişiminde sıkıntılar yaşandığını açıklamıştı

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:51
SGK alacakları için son gün
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2017 eylül primleri, 6770 sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016'nın aralık primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere, ödeme vadesi 31 Ekim 2017'de dolan prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu tespit edildi.
SÜRE BUGÜN DOLUYOR
Bu nedenle işveren ve sigortalıların mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 olan prim ve diğer tüm kurum alacaklarının ödeme süresinin 7 Kasım (bugün) 2017 gün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
ÖDENMEYEN BORCA GECİKME ZAMMI UYGULANACAK
Açıklamada bu tarihe kadar gerçekleştirilecek söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"İşverenlerimizin, sigortalılarımızın sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları ve yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması açısından belirtilen tarihlere kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir."
 

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuSGK
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