Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumunca dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

SGK 400 denetmen yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumunca dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:39
SGK 400 denetmen yardımcısı alacak
banner404

SOSYAL  Güvenlik Kurumunca (SGK) dört yüz sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, SGK'nın taşra teşkilatına en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik,istatistik ve aktüerya bölümlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği bulunan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak. Denetmen yardımcılığı için, ÖSYM'nin 2017'de yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) P13, P23 ve P43 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış ve 35 yaşını doldurmamış adaylar başvurabilecek. Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, 11 Ağustos tarihinde kurumun resmi internet sitesinden (www.sgk.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan edilen tarih,saat ve yerde giriş sınavına katılacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belgelerini 31 Ağustos mesai bitimine kadar kuruma posta yoluyla veya elden teslim edecek. Giriş sınavı, sözlü olarak Ankara'da 18-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na yapılabilecek. İtirazlar komisyona ulaştıktan sonra en geç on beş gün incelenerek sonuçlandırılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SGKPersonel AlımıKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim