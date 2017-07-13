Seyahat geliri 1 milyar Dolar'ı aştı

MERKEZ Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın mayıs ayına göre 2 milyar 129 milyon Dolar artarak 5 milyar 242 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 35 milyar 340 milyon Dolar oldu. Açıklamaya göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 817 milyon Dolar'a artarak 5 milyar 645 milyon Dolar'a ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon Dolar artarak 956 milyon Dolar'a yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 181 milyon Dolar tutarında artarak 1 milyar 213 milyon Dolar'a yükseldi.