Sevindiren rakamlar! Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu azaldı

TÜRKİYE'NİN kısa vadeli dış borç stoğu, Ağustos sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalışla 114,3 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu yüzde 7,4 azalarak 62,3 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoğu yüzde 0,4 azalarak 50,6 milyar dolara düştü. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 15 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 3,1 azalarak 19 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6,4 artışla 18 milyar dolara yükseldi.

KISA VADELİ TAHVİL İHRAÇLARI ARTTI

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21,9 azalarak 10,3 milyar dolara düştü. Bu dönemde ithalat borçları, yüzde 0,6 artışla 40,9 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları 2017 yıl sonundaki 111 milyon dolardan, yüzde 31,5 artışla 146 milyon dolar oldu. Kısa vadeli dış borç stoğunun döviz kompozisyonu yüzde 52,6'sı dolar, yüzde 33,2'si euro, yüzde 11,5'i lira ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

BORÇLARIN YÜZDE 81'İ ÖZEL SEKTÖRÜN

Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoğu, 175,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stoğun 18,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor.

Toplam borçların, yüzde 18,1'i kamu sektörünün, yüzde 0,9'u Merkez Bankası'nın ve yüzde 81'inin de özel sektörün olduğu belirlendi.