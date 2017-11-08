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Servisler denetlendi

Manavgat'ta okul servisleri denetleme komisyonu tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servisler denetlendi

Servisler denetlendi

Manavgat'ta okul servisleri denetleme komisyonu tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servisler denetlendi

08 Kasım 2017 Çarşamba 22:30
Servisler denetlendi
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MANAVGAT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Şoförler Odası ve Servisçiler Odası'ndan oluşan okul servisleri denetleme komisyonu üyeleri Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi. Habersiz denetleme yapan komisyon üyeleri, okula gelen öğrenci servis araçlarında kanun ve yönetmeliklere uygun çalışılıp çalışılmadığını, araçlarda ilkyardım çantaları, yangın söndürme tüpleriyle, öğrencilerin kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol ederek, öğrencilere servisten ve servis şoföründen memnun olup olmadıklarını sordu. Komisyon üyeleri kayıt kamera sisteminin olmadığı araçların şoförlerini uyararak, sistemin en geç Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini belirtti. Servis şoförleri hakkında yapılan denetimde ise Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 109, 188, 190, 191 ve  227'nci maddeleriyle 5326 sayılı kabahatler kanununun 35'inci maddesindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olma şartını taşıyıp taşımadığı, kazaya karışıp karışmadığı, alkollü araç kullanma ve aşırı hız nedeniyle sürücü belgelerine 1 yıldan fazla el konulup konulmadığı incelendi.

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