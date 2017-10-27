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Servetine servet katıyor! Bir gecede 6,24 milyar dolar kazandı

Amazon hisselerinde dün yaşanan yükseliş, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a 6,24 milyar dolar kazandırdı

Servetine servet katıyor! Bir gecede 6,24 milyar dolar kazandı

Amazon hisselerinde dün yaşanan yükseliş, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a 6,24 milyar dolar kazandırdı

27 Ekim 2017 Cuma 15:27
Servetine servet katıyor! Bir gecede 6,24 milyar dolar kazandı
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BEKLENTİLERDEN daha iyi gelen bilanço rakamları ile yüzde 7'lik bir yükseliş yaşayan Amazon hisseleri, kurucusu Bezos'un servetinin önemli ölçüde artmasını sağladı.

SERVETİ 83,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Bloomberg milyarderler endeksine göre Bezos'un serveti 6,24 milyar dolar artışla 83,5 milyar dolara çıktı. Bezos böylece 88 milyar dolarla ilk sırada yer alan Microsft kurucusu  Bill Gates ile aradaki farkı 4.5 milyar dolara indirdi.

Teknoloji liderleri dünyanın en zengin insanları listesinde en üstlerde yer alıyor ve şirketleri ekonominin genelinden daha iyi bir performans gösteriyor. İlk 10 sırasının 6'sını teknoloji şirketlerinin kurucuları oluşturuyor.

AMAZON'UN GELİRLERİ NE KADAR ARTTI?

Amazon'un üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışla 43,7 milyar dolara yükseldi. Firma, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 32,7 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 252 milyon dolar net kar elde eden Amazon'un bu yılın aynı dönemindeki net karı da yüzde 1,6 artışla 256 milyon dolara çıktı.

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BloombergDünyaEKONOMİ
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