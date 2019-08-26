banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Sermaye kontrolleri dönemi kapandı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 2015 yılında bankaların iflasını engellemek amacıyla getirilen sermaye kontrollerinin tamamen kaldırıldığını açıkladı

EKONOMİ 26.08.2019, 17:07 Enes Subaşı
Sermaye kontrolleri dönemi kapandı
banner404

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan meclisindeki genel kurul görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sermaye kontrollerinin on milyarlarca avronun ülkeden çıkması nedeniyle getirildiğini belirterek, önceki hükümeti eleştiren Miçotakis, "Bugün Yunanistan Merkez Bankası ile iş birliği içerisinde sermaye hareketlerini yeniden normalleştiriyoruz." dedi.
Miçotakis, iktidara geldiği seçimlerle birlikte piyasalarda güvenin  tesis edildiğini ifade ederek, "Güvensizlik döngüsü bugün kapanıyor, sermaye  kontrolleri kaldırılıyor ve ülkede yeni bir iyimserlik döngüsü başlıyor." diye  konuştu.Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras da konuşmasında, uygulamanın 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.
 
Yunanistan'ın 2015'te kreditörlerle anlaşma sağlayamaması üzerine iflas riskiyle karşı karşıya gelmesi sonucu bankalara ağır sermaye kontrolleri getirilmişti. Günlük 60 euro olarak belirlenen nakit çekme limiti kademeli olarak  gevşetilmişti.Son olarak yurt dışına para transferleriyle ilgili kontrollerin  uygulanmaya devam ettiği Yunanistan'da son olarak aylık 5 bin euro olan kişilerin bankalardan nakit çekme limiti Ekim 2018'den itibaren tamamen kaldırılmıştı.
 
Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Miçotakis'in liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi 300 sandalyeli mecliste 158  milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.
 

#Kiriakos Miçotakis #Yunanistan Başbakanı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545