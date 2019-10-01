Serdar Bilgili New York’ta Coca-Cola binasını ortağı ile satın aldı

TÜRK iş insanı Serdar Bilgili, ABD’li ortağı Michael Shvo ile birlikte New York 5. Cadde'deki 11 katlı Coca-Cola'nın tarihi binasını 955 milyon dolara Nightingale Properties ve Wafra'dan satın aldı.Bloomberg’ün haberine göre; Deutsche Bank ve Alman emeklilik fonu BVK projeye finansman sağlıyor.Bina 1983 yılından geçen yıla kadar Coca-Cola'nın bünyesinde bulunuyordu.Konuyla ilgili Bilgili Group ve Shvo tarafından açıklama yapılmadı.