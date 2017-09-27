Serbest piyasada döviz fiyatları | 27 Eylül 2017

İSTANBUL Kapalıçarşı'da 3,5470 liradan alınan dolar 3,5490 liradan, 4,18 liradan alınan euro ise 4,1820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5480 liradan, euro ise 4,1830 liradan satılmıştı.

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