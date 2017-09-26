Serbest piyasada altın fiyatları

İSTANBUL Kapalıçarşı'da 148,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 148,60 liradan, 978 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 994 liradan, 135,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 139,30 liradan, 957 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 975 liradan, 478 liradan alınan Yarım Ziynet 488 liradan ve 239 liradan alınan Çeyrek Ziynet 244 liradan satıldı.
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