'Seracılık canlanacak'

SERACILIĞA destek verilmesi yönünde hazırladıkları dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teslim eden MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, açıklanan destek paketinin üreticiyle birlikte kendilerini de memnun ettiğini söyledi. Durusoy, seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade ve projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi verileceğini belirtti.

Bakan Berat Albayrak ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkür eden MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Durusoy, “9 Ocak 2019'da Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan Ziraat Bankası üzerinden örtüaltı tarımsal faaliyetler konusunda verilen destek ve kredilerin genişletilerek arttırılmasını talep etmiştik. Talep dosyasını sunduğumuzda genişletmeye yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade etmişlerdi. Açıklanan bu paketin Alanya ve Antalya tarımı başta olmak üzere tüm ülkemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yeni paket ile üreticimiz adına hem üretime aşamasına hazırlanma hem de geri ödeme noktasında büyük katkı sağlanmasının yanısıra üretimin artacak olmasında tüketici adına olumlu yansımaları ortaya çıkacaktır" dedi. Kredi paketi ile yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların tadilat, onarım ve modernizasyonu amaçlanıyor.