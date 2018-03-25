Sendika sorun dinledi

SAĞLIK-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Gazipaşa ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz’a yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini sunan Kuluöztürk, ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ni, Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünü ve Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası nedeniyle 112 Acil servis istasyonunu ziyaret ederek yaşanan sorun ve sıkıntılar üzerine istişarelerde bulundu. Kuluöztürk’e, Sağlık Sen Antalya Şube Başkan Yardımcısı Zafer Rece ve Gazipaşa İlçe Temsilcileri eşlik etti. Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hasan Sözel’e, Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Göret’e misafirperverlikleri için teşekkür eden Kuluöztürk, ziyarette Başhekim Sözel ve İlçe Sağlık Müdürü Göret’e çeşitli hediyeler verdi.