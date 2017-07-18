Sel nedeniyle zarar gören araç kaskodan para alabilir mi?

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul'da şiddetli yağış etkili oldu. Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, çok sayıda araç da sulara gömüldü. Su altında kalan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Peki, sel mağdurlarının hasarları kasko sigortası tarafından karşılanacak mı?
SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDAYSA HASAR KASKODAN KARŞILANIR
Uzmanlar, araç zarar gördüğünde kasko sigortasının öncelikle "aracın gördüğü hasarın sürücünün veya sigortalının kontrolü altında ve iradesi dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediği" olduğunu belirtiyor.
Aracın su altında kalmasına neden olan olay, sigorta poliçesi kapsamındaysa araçta oluşan zarar sigorta tarafından karşılanıyor.
EK TEMİNATLAR DEVREYE GİRİYOR
Araçta oluşan hasar, sel veya su baskını nedeniyle meydana gelmişse burada ek teminatlar devreye giriyor. Hasarın karşılanması için, ek teminatın sigorta poliçesi dahilinde olması gerekiyor.
Bilinçli bir şekilde yüksek seviyedeki su içerisinde yapılan sürüşler ise kapsam dışı tutuluyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.