Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'nde esnafın zararı dudak uçuklattı!

İSTANBUL yaşanan sel felaketinde Eminönü'nde şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitlerdeki temizlik çalışmalarının sona ermesinin ardından bazı esnaflar kepenk açtı. Alt geçitlerin birinde yaya geçişine izin verilirken, bazı esnaflar zarar gören mallarını ayıkladı. İstanbul'da yaşanan sel felaketinin yaralı sarılmaya devam ediyor. Eminönü'nde şiddetli yağış sonrası iki alt geçit sular altında kalmıştı. Büyük maddi zararın yaşandığı alt geçitlerde temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçitlerden birinde saat 09.00 sıralarında yaya geçişlerine izin verilirken, diğerinde ise inceleme yapılacağı öğrenildi. Öte yandan olay sonrası bazı dükkan sahipleri bugün kepenk açtı. Bazı esnafın tezgahlarını açtığı görüldü. Esnaflar zarar gören mallarını ayıklarken, bazıları da dükkan temizliğini yaptı. Zararlarının karşılanmasını talep eden esnaflar, aynı sorunların yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını istedi.

"ZARARIMIZ 150 BİN LİRAYA YAKIN"

Alt geçitteki bir esnaf, "Bütün mallar ıslandı, hepsini döktük. Zarar çok, inşallah karşılanacak beklentimiz o yönde. Sigorta şirketleri daha gelmediler bekliyoruz. Tahmini toplamda olarak bir buçuk milyon lira zarar var. Bizim de 350 bin lira bir zararımız var" dedi. Başka bir esnaf ise, "Çöpe gidecek malları ayıklıyoruz. Zararımız 150 bin liraya yakındır. Mallarımız sigortalıydı, sabah geldi baktılar birazdan yine gelecekler, zarar tespiti yapacaklar. Altyapı sorununu belediye çözmesi gerekir. 4-5 kez aynısı oldu. 'Geçen gün İmamoğlu geldi, altyapıyı halledeceğiz' dedi. Bakalım sözünü tutacak mı?" ifadelerini kullandı.