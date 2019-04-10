Sektörlere 'YEP' morali

Ramazan ÖZDEMİR



HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında 'Yapısal Dönüşüm Adımları' paketini açıklayarak ekonomide beklenen adımı attı. Paket kapsamında bulunan Turizm ve Tarım projeleri ise tam destek aldı. Turizmde 4 yıl içinde 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelire ulaşma hedeflerinin olduğunu belirten Albayrak, turizmin çeşitlendirilesi için de atım atacaklarını dile getirdi. Tarım hakkında da projeler açıklayan Albayrak, "Tarım Kredi Kooperetifi ortaklığıyla Sera A.Ş. kurulacak" dedi.

'KIŞ TURİZMİ CANLANDIRILMALIDIR'



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün açıkladığı ekonomi paketinde yer alan 'Turizm Master' planını değerlendiren Konaklı Turistik işletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, belirlenen sürenin kısa olmasına rağmen başarılamayacak bir hedef olmadığını belirterek "Bu hedefe 4 yıl gibi kısa bir süreçte ulaşılabilirse büyük bir başarı olacaktır. Alanya turizminde de çeşitlendirme açısından özellikle kış turizminin canlandırılmasının desteklenmesi büyük kazanç getirecektir. 70 milyon turist ve 70 milyon dolar hedefi büyük bir hedef, kısa sürede ulaşmak zor olsa bile hedef belirlemek önemli bir adımdır. 50 milyona ulaşılsa bile bu iyi bir rakamdır" dedi.



'TURİZM VE GAYRİMENKUL DOĞRU ORANTILIDIR'



Alanya gayrimenkul sektörünün tanınan simalarından Seaside Gayrimenkul sahibi Abdullah Tuncer de, "Seçimin ardından hükümetin ekonomi politikalarıyla ilgili atacağı adımlar hemen hemen bütün sektörler tarafından yakından takip ediliyor. Dün açıklanan yeni paket de, ülke ekonomisinin geneli üzerinde orta ve uzun vadede müsbet bir etki yaratacaktır. Bu paketin Alanya'yı ve bölgemizi yakından ilgilendiren kısmı, tabi ki turizm sektörüyle ilgili gösterilen hedef olmasıdır. Bu hedef de sektörün finansal ve siyasal olarak destekleneceği bir alt yapının planlanmış olmasıyla gerçekleştirilebilecektir. Ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarının turizm sektöründe gelir getirecek şekilde değerlendirilebilmesi, ülkemizin turizm anlamında rakiplerine karşı fark yaratacaktır. Bütün bu değerlendirmelerin doğru yapılmasıyla da doğal süreç gereği bu hedeflerin de üzerine çıkılabilecektir. Gayrimenkul sektörünün de turizmle doğal bağı vesilesiyle yabancıya yapılan satışlarda turizmdeki artışla doğru orantılı bir şekilde artış gösterecektir’’ dedi.

SERA A.Ş. KURULUYOR



Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Bakan Albayrak’ın dün itibariyle açıkladığı ekonomi paketine ilişkin tarım sektörü üzerine değerlendirmelerde bulunarak "Sayın Bakanımızın Ekonomi Reform Paketi açıklamasını ilgiyle takip ettik. Sektörümüzü ilgilendiren Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığı ile arz talep dengesinin belirlenmesi sonucunda Sera A.Ş. kurulacağı açıklandı. İkinci olarak da küçükbaş hayvancılık üretiminde ülke olarak geride olduğumuz rakamlarla belirtildi. 2019 yılında 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımızın, 4 senede 100 milyona ulaşması hedeflenmektedir. Alanya Ziraat Odası olarak üreticilerimiz adına bakanımızın da belirttiği üzere, ülke ekonomimizin kalkınması üretime bağlıdır. Sadece tüketime dayalı ürünlerin, hedeflenerek artırılması çok faydalıdır. Ancak kurulacak olan seralarda üretilecek ürünlerin ve küçükbaş hayvancılığı yetiştirmede kullanılacak bitki koruma ürünlerinin, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gibi, hayvancılık için de kaba yem ve kesit yem, veterinerlik girdileri gibi üretimde maliyeti oluşturan unsurların da üretilmesi ya da maliyetlerinin düşürülmesi şiddetle gereklidir. 2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklerden üreticilerimizin memnun olması için özellikle Antalya’da uygulanan alan bazlı destek modellerinin değiştirilmesi, örtü altı üretim ve büyükbaş, küçükbaş hayvancılığın hedeflenen rakamlara ulaşması için Bakanlar Kurulu kararıyla alınan tarım kredilerinin faiz oranlarının düşürülmesi, özellikle küçükbaş hayvancılıkla 7 yıl sıfır faiz kredi uygulamasını gündeme almaları üreticilerin en temel beklentileridir" dedi.