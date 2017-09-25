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Sektörel güven endeksleri açıklandı!

Hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında azalarak 103,3 oldu

Sektörel güven endeksleri açıklandı!

Hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında azalarak 103,3 oldu

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:50
Sektörel güven endeksleri açıklandı!
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 105,4 iken, Eylül ayında yüzde 2 oranında azalarak 103,3 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde 'iş durumunun' iyileştiğini ve 'hizmetlere olan talebin' arttığını değerlendiren ile gelecek üç aylık dönemde 'hizmetlere olan talebin' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,9, yüzde 2,7 ve yüzde 2,3 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 105,9 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' arttığını ve 'mevcut mal stok seviyesinin' mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ile gelecek üç aylık dönemde 'iş hacmi-satışların' artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1, yüzde 4,2 ve yüzde 1,9 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 88,3 iken, Eylül ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 83,5 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; 'alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini' mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 'toplam çalışan sayısında' artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 5,8 azaldı.

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