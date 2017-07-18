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Sektörde bir ilk! ‘Su Ayak İzi’ onay belgesi

Vestel Beyaz Eşya tarafından başlatılan ‘Su Yönetimi’ çalışmaları, ”ISO 14046 Su Ayak izi “ onay belgesi alarak tescillendi. Bu onay belgesi ile Vestel, Beyaz Eşya sektöründe Türkiye’de ilk ‘Su Ayak İzi*’ onay belgesini alan firma oldu

Sektörde bir ilk! ‘Su Ayak İzi’ onay belgesi

Vestel Beyaz Eşya tarafından başlatılan ‘Su Yönetimi’ çalışmaları, ”ISO 14046 Su Ayak izi “ onay belgesi alarak tescillendi. Bu onay belgesi ile Vestel, Beyaz Eşya sektöründe Türkiye’de ilk ‘Su Ayak İzi*’ onay belgesini alan firma oldu

18 Temmuz 2017 Salı 09:51
Sektörde bir ilk! ‘Su Ayak İzi’ onay belgesi
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TÜRKİYE'NİN  teknoloji devi Vestel Beyaz Eşya, kendi sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. Sürdürülebilir gelecek için suyun doğru kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan ‘Su Yönetimi’ çalışmaları, akredite bir kuruluş olan İntertek’in Kanada ofisi tarafından ”ISO 14046 Su Ayak izi “ onay belgesi ile tescillendi.2016 yılında Vestel tarafından başlatılan ‘Su Yönetimi’ çalışmaları, Vestel Beyaz Eşya ürünlerinin üretilmesi ve çeşitli hizmetler için kullanılan temiz su miktarı ve kirletilen su miktarı ölçülerek hesaplandı. İlk olarak “ISO 14064: 3 Sera Gazı Emisyonlarını Doğrulama ve Onaylatma” sürecini tamamlayan Vestel, ”ISO 14046 Su Ayak izi “onaylatma sürecini de başarı ile tamamlayarak sektöre öncülük etti.Onaylanan belgenin edinilmesi kapsamında yapılan Ar-Ge çalışmaları ile; Vestel Beyaz Eşya bünyesinde tüm fabrikalarda su kaybını önleyici iyileştirmeler yapıldı.

“SU AYAK İZİ” ONAYLI VESTEL’İN ‘SU TASARRUFLU’ ÜRÜNLERİ

Vestel Beyaz Eşya geliştirdiği su tasarruflu çevre dostu bulaşık ve çamaşır makineleri ile tüketiciye fayda sağlamaya devam ediyor.Vestel’in Pyrojet teknolojili rekortmen çamaşır makinesi, A+++ enerji sınıfından yüzde 70 daha az enerji tüketerek, dünyanın yıllık enerji tüketimi en düşük çamaşır makinesi unvanına sahip. Pyrojet teknolojili çamaşır makineleri 8kg/9 kg yıkama kapasiteli çamaşır makinelerine göre yüzde 22 daha az su tüketiyor. Bu sayede Pyrojet, tüketicilerin yıllık elektrik ve su harcamasını azaltırken doğal kaynakların korunmasına da yardımcı oluyor.Diğer taraftan; yine Vestel City mühendisleri tarafından geliştirilen Smartwash, Steam Wash ve Eco Wash teknolojileri sayesinde sadece 5.5 lt su tüketimi yapan ve yüzde 20 enerji seviyesine sahip Vestel Ekomaks Bulaşık Makinesi 1004 I da sınıfının en iyisi olarak dikkat çekiyor.

*SU AYAK İZİ NEDİR?

Bir mal veya hizmet üretmek için kullanılan (buharlaşma dahil) tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki ölçümünü ifade eden ‘Su Ayak İzi’; hammaddenin işlenmesinden, doğrudan operasyonlara ve tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen tüm süreci kapsar. ‘Su Ayak İzi’ hem doğrudan su kullanımını, hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba katar. Birim zamanda kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir.

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Vestel Beyaz EşyaSu Ayak IziVestel City
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