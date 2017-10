Sektör Antalya'da buluştu

TÜRKİYE'NİN ilk ve tek 'yerli ve milli temalı' olma özelliğini taşıyan ve Bosphorus Expo tarafından düzenlenen fuarın Anfaş Fuar Merkezi’ndeki açılışı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Etiyopya İmar İskan Bakanı Ayişe Muhammed, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Agdi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanı Thomas Ruhaka, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Umman Ticaret Odası Başkanı Said Ahmed, Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu tarafından gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Utku Bengisu, Türkiye’nin iş makinecilerinin yerli malı haftası kabul edilen fuar üzerinde bir yıldır itinayla çalıştıklarını belirti. Türkiye’nin yerli ve milli iş makineleri yolculuğunun 30 yıllık bir maziye dayandığını ifade eden Bengisu, "Kendisini uluslararası arenada yüksek teknolojiyle gösterdiği başarılarla son 10 yılda bir ivme kazandığını görüyoruz. Bugün 120 ülkeye ihracat yapan, 24 Avrupa Birliği (AB) ülkesine ihracat yapan yıllık 8.4 milyar dolar hacme ulaşmış büyük bir sektörün yerli ve milli fuarını organize ediyoruz. Fuar alanındaki tüm makinelerin tamamına yakını bu topraklarda üretim yapan, Anadolu’nun gücünü sergileyen Türk teknolojisinin, Türk üretimini gösteren firmaların çalışmaları yer alıyor. İlk defa yapılacak fuarlar büyük riskler barındırır ama biz başardık" diye konuştu. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de, Antalya’ya gelen turist sayısının 10 milyonu aşmasını beklediklerini dile getirerek, ülke genelinde ise hedeflerinin 50 milyon turist, 50 milyar Dolar katma değer olduğunu kaydetti.

'ANTALYA İLK 10'UN İÇİNDE OLMALI'

Bir ilde, bir ülkede ilerlemenin kaydedilebilmesi için kamusuyla, özeliyle el birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Metin, "Antalya o noktada önemli bir şehir. Bu da rakamlara yansımıştır. 1 milyar doları aşan ihracat potansiyelini Antalya yakaladı. Önümüzdeki dönemde Antalya’yı ihracatta ilk 10 il arasında görmeyi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakanlık olarak yatırımın, istihdamın, üretimin, katma değerin artması noktasında her türlü desteği iş adamına sağladıklarının altını çizen Metin, "Bugün 3 milyar TL’lik bütçesiyle ihracatçıya destek veren bakanlığı görüyoruz. Desteklerimizi iki katına çıkardık. İş adamının her türlü uluslararası çalışmasını destekliyoruz. Bu fuarın önemli bir özelliği o. Uluslararası bir fuar ve merkezinde Afrika var. Bundan yaklaşık 15 yıl önce Afrika ile dış ticaret hacmimiz 4 milyar dolardı. Bugün ise 18 milyar dolarlık hacme ulaştık. Yeter mi? Yetmez. Yetmediği için bu fuarları destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü ihracatçımızın daha fazla rekabet etmeye yönelik neye ihtiyacı varsa bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki ihracat yapmak istesinler 7-24 bakanlığımızın kapısı açık" diye konuştu.

'YERLİ İMALATÇI GİZLİ KAHRAMAN'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’da ilk kez iş makineleriyle ilgili fuar düzenlendiğini hatırlatarak, başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Belediye olarak fuarların ne kadar önemli olduğunu her platformda vurguladıklarını aktaran Türel, "Antalya’nın turizm, kongre ve fuar alanında gelişmesi dünyaya örnek. Bunu daha da geliştireceğiz. Antalya nasıl turizmde dünyayı kucaklıyorsa, ticaret ve sanayide de aynısını yapacak güce sahip. Dost ve kardeş ülkelerin belediyeleriyle işbirliğimizi geliştirme gayreti içindeyiz. Biz Kazakistan’dan Ukrayna, İran’dan Cezayir’e kadar yüz binlerce insana ev sahipliği yapıyoruz. Belediye olarak biz de bu sektörün müşterileri arasındayız" dedi. Fuarda tamamen yerli üretim firmaların olduğunu açıklayan Türel, yerli imalatçıların ekonomide gizli kahramanlar olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de Antalya’da bir ilkin başarılmasına aracı olan fuar yöneticilerine teşekkür ederek, kentin ulusal ve uluslararası birçok fuara ev sahipliği yapabilecek potansiyeli olduğunu kaydetti. Türk müteahhitlik sektörünün dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığını dile getiren Vali Karaloğlu, "Dünyanın birçok ülkesinde alt ve üst yapı işlerini bizim yerli inşaat firmalarımız yapıyor. Buna bağlı olarak yerli iş makinesi sektörünün de büyümesi doğal süreç" dedi.

'ANTALYA'YI FUAR MERKEZİ YAPACAĞIZ'

ATSO Başkanı Çetin, bu yıl Antalya’da turizm açısından olmak üzere güzel bir yıl yaşadıklarını aktararak, son iki yılda EXPO, G20 ve NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Antalya’yı fuar ve kongre merkezi haline getirmek için ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Çetin, ilk olmasına rağmen bu fuarın Antalya açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Bengisu ve ev sahibi protokol üyeleri Afrikalı bakanlara plaketlerini takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Bengisu, protokolü fuar alanında sergilenen dev iş makinelerini gezdirdi. Üreticilerden bilgi alan Karaloğlu ve Türel, yatırımcılara gelecek yıl fuara daha büyük iş makineleri ile katılmalarını tavsiye etti. Karaloğlu, üreticilerin yaşadığı yer sorunu noktasında ise her türlü desteği vereceklerini belirtti. Bazı iş makinelerine binen, bazılarını kullanan Karaloğlu’nu yabancı katılımcılar da ilgiyle izledi.