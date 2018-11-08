Şekerbank’tan üreticiye destek

KURULUŞ amacı tarımın finansmanı olan ve 65 yıldır üretenin yanında yer alan Şekerbank’ın Alanya Şubesi, Alanya Hal Komisyoncuları Derneği ve Alanya Avokado Üreticileri Birliği ile protokol imzaladı. Bölge üreticilerinin nakit ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği protokol, Şekerbank Alanya Şube Müdürü Fatih Gök, Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya ve Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen arasında imzalandı. İmzalanan protokol ile Şekerbank, bölgedeki üreticilerin finansman ihtiyaçlarını avantajlı faiz oranlarıyla karşılarken yanı sıra üreticilere kullanmış oldukları kredileri hasat zamanı geri ödeme imkanı sağlayacak.

‘ŞEKERBANK DESTEĞİ SÜRECEK’

Şekerbank Alanya Şube Müdürü Fatih Gök protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada, Alanyalı üreticilere banka olarak daha fazla destek olmaktan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek “Şekerbank’ın üreteni destekleme misyonu doğrultusunda imzaladığımız protokol ile Alanyalı üreticilerimize finansman sağlıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uzman kimliğimiz ile tarım sektörüne ve çiftçilerimize her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİME DESTEK EKONOMİYE İVMEDİR'

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya ve Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de ortak görüş beyan ederek, üreticilere yapılacak her türlü desteğin ülke ekonomisine ivme kazandıracağını, ekonominin canlanmasını sağlayacağını ve istihdama katkı olarak geri döneceğini vurguladılar. Kaya ve Sevilgen “Üretim, ülkelerin refah düzeyinin artması ve kalkınmasının en büyük itici gücüdür" dediler.