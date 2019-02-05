Şeker kotaları belirlendi

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019/2020 yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının % 5’i olarak 131 bin 625 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker kotası ülke toplam A kotasının % 2,5’i olan 67 bin 500 ton olarak belirlendi.

2019/2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotası şirketler bazında şu şekilde oluştu:

2019/2020 Pazarlama Yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az %50’si glukoz olarak kullanılacak.

Özelleştirme işlemi tamamlanarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından devri gerçekleşen Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. (Afyon Şeker Fabrikası), ÇorumŞeker Fabrikası A.Ş. (Çorum Şeker Fabrikası), Bor Şeker A.Ş.(Bor Şeker Fabrikası), Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Elbistan Şeker Fabrikası), Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kırşehir Şeker Fabrikası), Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (Erzurum Şeker Fabrikası), Albayrak Turizm Seyahat İnş. Tic. A.Ş. (Erzincan Şeker Fabrikası), Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. (Muş Şeker Fabrikası), KayseriŞeker Fabrikası A.Ş. (Turhal Şeker Fabrikası), Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alpullu Şeker Fabrikası) şeker fabrikalarının A kotası, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun geçici 11 inci maddesi gereğince devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme süreci devam eden fabrikaların kotaları, 4634 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine istinaden Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından aktarılacak.

Karar, 2019/2020 pazarlama yılında geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.