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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Şeker hastasına emeklilik hakkı

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.

Şeker hastasına emeklilik hakkı

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:13
Şeker hastasına emeklilik hakkı
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EĞER doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.

Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş görmezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.

Özellikle diabet (şeker) hastalarından çok fazla soru geliyor. O yüzden bugün bu konudaki bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.

1800 GÜN GEREKİYOR

Faruk Erdem'in haberine göre, Son yıllarda diabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması malulen emeklilik taleplerini de artırdı. Bu konuda bazı şartlar bulunuyor.

Öncelikle malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az 10 yıl yani 1.800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabi çalışma gücünün kaybının sevk edilen hastane raporuyla belirlenmesi ve bu raporun SGK tarafından da onaylanması şartı aranıyor.

Eğer diabet hastalığınız sizin çalışma gücünüzün yüzde 60 oranında kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz.

YÖNETMELİĞE GÖRE

SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az üç organı bozması gerektiği de belirtiliyor.

Tabi bu durumu yine doktor raporları belirleyecek.

Bu yönetmeliğin eklerinde hangi hastalıkların malulen emeklilik için geçerli olacağı da sıralanıyor. Buradan kendi rahatsızlığınız ile ilgili kurallara bakarak emekli olup olamayacağınızı kontrol edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
şekerHastasıSigortalılarEmeklilik
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