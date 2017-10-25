'Şeffaf fatura' dönemi

www.ckakdeniz.com.tr internet adresine ‘Şeffaf Fatura’ başlığıyla yeni bir link ekleyen şirket, elektrik faturasında yer alan 57 kalemin içeriğini tek tek açıkladı. Böylece abone; faturasında hangi kaleme ne için ödeme yaptığını ya da ortalama ne kadar elektrik tükettiğini net olarak görüyor. Tüketicilerin ‘elektrik faturasında’ yer alan kalemlerle ilgili endişelerini ortadan kaldırmak ve bir enerji okuryazarlığı altyapısı oluşturmak için çalışma başlatan CK Akdeniz Elektrik, ‘Şeffaf Fatura’ uygulamasını devreye aldı. Abonelerin faturada yer alan kalemlerin ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olması hedefiyle www.ckakdeniz.com.tr internet adresine özel bir link konuldu. Söz konusu linke tıklayan tüketiciler bu sayede elektrik faturası üzerinde yer alan kalemlerin ne ifade ettiğini öğrenebiliyor.

57 KALEM TEK TEK AÇIKLANIYOR

CK Akdeniz Elektrik’in ‘Şeffaf Fatura’ uygulamasında bir elektrik faturası üzerinde bulunan toplam 57 kalem tek tek açıklanıyor. Linkte yer alan herhangi bir başlığın üzerine gelip tıklandığında, altta açılan yeni pencerede söz konusu kalemin içeriği yer alıyor. Örneğin tüketici faturada, ‘dönem’ olarak ifade edilen kalemin tüketim tespitinin yapıldığı yıl ve ayı gösterdiğini, ‘demant’ın müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum güç anlamına geldiğini ya da aylık elektrik tüketimini bu sayede öğrenebiliyor.

‘ENERJİ OKURYAZARLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM’

Enerji okuryazarlığı anlamında önemli adımlar atmaya başladıklarını dile getiren ve ‘Şeffaf Fatura’nın da bunlardan biri olduğunu kaydeden CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Elektrik faturasının üzerinde nelerin yer alması gerektiği düzenlemelerle belirlenmiş durumda. Ancak çok sayıda kalem olunca tüketici faturasını anlamakta veya okumakta zorlanabiliyor. Tüm uygulamalarında şeffaflık politikasını benimsemiş bir şirket olarak faturada da şeffaflıktan yanayız. Başlattığımız ‘Şeffaf Fatura’ uygulaması ile tüketiciler artık hangi kalemin ne anlama geldiğini, neye, ne kadar para ödediklerini net olarak görebiliyor. Finans okuryazarlığı gibi biz de kendi sektörümüzde enerji okuryazarlığı seferberliği başlatıyoruz” derken, bu çerçevede önümüzdeki dönemde Şeffaf Fatura’yı farklı uygulamaların da takip edeceğini belirtti. Şeffaf fatura uygulamasına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://ckakdeniz.com.tr/Seffaf-Fatura