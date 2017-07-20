HUZUR Giyim’in eski ortaklarından Abdullah Gençal, 25 Ekim ve 26 Ekim 2011’de Seda Sayan’ın (Aysel Gürsaçer) “Beyazın Sultanı” isimli programına katıldı.Seda Sayan’a tazminat şoku Yargıtay’dan döndü Beyaz TV’de (Kanal Beyaz Radyo Yayıncılık San ve Tic. A.Ş) yayınlanan programda Gençal, Huzur Giyim’in sahibi olan ağabeyleri Bahadır-Hulusi Gençal’a yönelik bir takım ifadelerde bulundu. Gençal, ağabeylerinin vergi kaçırdığını öne sürerken, özel hayatları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Gençal kardeşler ise, anılan yayında dile getirilen sözleri yargıya taşıdı. İstanbul Anadolu 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın gerekçesini, ‘Kişilik haklarına saldırı, şeref ve haysiyetlerinin rencide edilmesi ve itibarlarının zedelenmesi’ oluşturdu.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLDU

Gençal kardeşlerin; Seda Sayan, Abdullah Gençal ve Beyaz TV’ye karşı açtıkları davada toplam tazminat talepleri ise 20 bin TL oldu. Yargılama sürecinde, kanal adına yapılan savunmada, Abdullah Gençal’ın sözlerine ilişkin kanalın bir sorumluluğunun olmadığı vurgulandı. Seda Sayan adına yapılan savunmada ise, Sayan’ın, davacıların kişilik haklarına yönelik bir saldırısının olmadığı gibi yayın esnasında cevap haklarının bulunduğunu vurguladığı belirtildi.

MAHKEME: 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYİN

Bu arada anılan dava devam ederken, Abdullah Gençal’a yönelik bir de ceza davası açıldı. Bu mahkemede, Gençal, adli para cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu davayı bekletici mesele yapan hukuk mahkemesi tazminat istemli davayı 12 Mart 2015 günü karara bağladı. Mahkeme, her üç davalının da toplam 10 bin TL’lik tazminatı yasal faizi ile ödemelerine karar verdi.

SEDA SAYAN TAZMİNAT ÖDEMEYECEK

Bu karar temyiz edildi. Temyiz incelemesini Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararını Seda Sayan yönünde bozdu. Daire kararında, Sayan’ın, Gençal kardeşlerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde herhangi bir söz ve davranışının olmadığına işaret etti. Daire, Beyaz TV ve Abdullah Gençal’ın temyiz taleplerini ise geri çevirdi. Böylece, iki kardeş için verilen 10 bin TL tazminat kararını Gençal ve kanalın bağlı olduğu şirket ödeyecek.