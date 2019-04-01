Seçim sonrası altında son durum

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yatırımcılar altın fiyatlarına yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası düşüş eğilimi ile başlayan altın fiyatları, hafta sonuna doğru dengelenme süreci içerisine girmişti. Gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşımıştı. Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 236,5 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 primle 230,9 liradan tamamladı. Peki yeni ayın ilk gününde gram altında ve çeyrek altında son durum ne? İşte 1 Nisan altın fiyatları…

31 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 232,2 lira

ÇEYREK ALTIN: 382 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1557 lira

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,15 azalışla 1.290,18 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI BU SEVİYEDE DURMAYABİLİR

Finans Analist İslam Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirterek, “Bu seviyelerin güçlü destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatları, haftayı bu seviyelerin altında tamamlamak istemeyebilir.” ifadelerini kullandı. Memiş, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ALTIN, YATIRIMCISINA 4 AY ÜST ÜSTE KAZANDIRDI

Yurtiçinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4’üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL’deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı.