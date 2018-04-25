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'Seçim ekonomiye olumlu yansıyacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci, dış ticaret ve gümrükler konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi

'Seçim ekonomiye olumlu yansıyacak'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci, dış ticaret ve gümrükler konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:05
'Seçim ekonomiye olumlu yansıyacak'
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TOPLANTI sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak erkem seçimlerin iş dünyasına pozitif anlamda etki edeceğini söyledi. Tüfenkci, "Erken seçimler iş dünyasına pozitif anlamda yansıyacak. İş dünyamızın büyük bir kesimi seçimlerin öne alınması ve kısa zamanda bitirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade ediyorlar. Sürenin kısa olması, iktidarımızın seçim ekonomisi uygulamaması, popülist bir siyasetten uzak durması ve kamu maliyesini bozacak adımları atmaması, iş dünyasının önündeki belirsizliğin 24 Haziran’dan sonra ortadan kalkması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber seçimler bittiğinde iktidarın kim olacağını, hükümetin nasıl olacağının çok kısa sürede belirlenmesi iş dünyasınca pozitif olarak karşılanıyor" dedi. 
'İHRACATI ETKİLESİN İSTEMİYORUZ'
Seçimlerin ihracat rakamlarını negatif yönde etkilemesini istemediklerini dile getiren Tüfenkci, "Biz 2017’de yakaladığımız 7.4’lük büyümeyi 2018 yılında da gerçekleştirmek istiyoruz. İlk çeyrekte de buna yakın bir büyüme rakamını yakalamak istiyoruz. Öncü göstergeler de bu anlamıyla pozitif. Dolayısıyla seçimlerin buna negatif etki etmesini istemiyoruz. İhracat rakamlarına baktığımızda da yukarıya doğru bir ivme kazandığını görüyoruz ve seçimlerden sonra, 2018’in sonuna geldiğimizde de inşallah 2017’den daha iyi olduğunu göreceğiz" diye konuştu. 
'YOL HARİTASI BELİRLENDİ'
Bakan Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında yol haritasının belirlendiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz günlerde yapılan MYK ve MKYK toplantılarında yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan da kamu görevlilerine, belediye başkanlarımıza hem de bizlere nasıl davranmamız gerektiğini ifade etti. Artık insanlarda bu anlamıyla kendi düşüncelerine göre müracatlarını yapacaklar. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 
'YEMEK KARTI İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLEDİK'
Bakan Tüfenkci, yemek kartları düzenlemesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu: "Yemek kartlarıyla ilgili bütün tarafların tamamını bir araya getirerek bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaydan çıkan çıktılara göre son kararımızı verip Başbakanlığa göndereceğiz. Çalıştay sonuçlarında tarafların yakınlaştığı, anlaştığı komisyon oranlarıyla yola devam edeceğiz ama iskonto olmayacak." 

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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIBülent TüfekciTicaret
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