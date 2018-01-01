Seçim çalışmalarına başladı

ALANYA Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf Odası mevcut Başkanı Turan Sağlamel, oda seçimleri için çalışmalarına start verdi. Sağlamel yaptığı açıklamada "2018 yılının tüm İslam alemi ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim. Yönetim kurulu arkadaşlarım, eski ustalarım ve üyelerimizle birlikte fotoğraf çekimi yaparak bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz. Ben mevcut oda başkanı olarak sahaya inip tüm üyelerimizden desteklerini isteyeceğim. Bütün üyelerimizin desteklerini bekliyorum. Biz ekibimizle birlikte seçim startını verdik" dedi.
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