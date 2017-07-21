Sears, Amazon'la anlaştı

AMERİKAN perakende şirketi Sears, elektronik ticaret firması Amazon'la beyaz eşya anlaşması imzaladığını duyurdu.Sears'tan yapılan açıklamada, firmanın sahip olduğu Kenmore marka beyaz eşyaların artık Amazon üzerinden de satışının yapılacağı bildirildi. Açıklamada, Kenmore'un akıllı ev ürünlerinin Amazon'un sesli komut uygulaması "Alexa" ile de uyumlu olacağı belirtildi.Kenmore'un akıllı çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve klimalarının Alexa ile uyumlu şekilde üretildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kullanıcıların sesli komutla klimalarını kontrol edebileceği veya çamaşır makinelerini ayarlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sears Üst Yöneticisi (CEO) Edward S. Lampert, şirketin markalarının daha çok kullanıcıya ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizerek "Kenmore ürünlerinin Amazon.com'da satışına başlanması, markanın dağıtım ve kullanımını önemli ölçüde artıracak." ifadelerini kullandı. Amazon'un Alexa Akıllı Ev Birimi Direktörü Charlie Kindel da "Sesli komut artık akıllı evler için doğal bir arayüz haline geldi. Müşterilerin Kenmore ev ürünleriyle Alexa üzerinden iletişime geçmesinden heyecan duyuyoruz." dedi.Sears ile Amazon arasındaki anlaşmanın ardından her iki firmanın hisseleri bugün New York borsasında arttı.Dünü 8,68 dolardan kapayan Sears hisseleri bugün 10,76 dolara kadar yükselerek yüzde 24 prim kaydetti. Amazon'un hisse başına değeri de dünü 1.026,87 dolar seviyesinden tamamlamasının ardından bugün 1.034,97 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 1 arttı.