Sayı her geçen gün artıyor! Emeklilik yaşı 25'e indi

DİJİTAL gücün etkisiyle sporun gün geçtikçe daha fazla kişiyi etkisi altına aldığına dikkat çeken Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, "Gençlerin refleksleri ve vücut koordinasyonları daha dinamik. Espor alanında gençler daha aktif ve reflekslerini çok daha iyi kullanıyorlar. Oyunlarda bulunan komutları çabuk kavrayarak hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar.Bu nedenle esporda emeklilik yaşı 25'lere kadar inmiş durumda" dedi.

Espor gün geçtikçe daha fazla takip ediliyor ve gerçekleşen turnuvalara katılım oranı hızla artıyor. Düzenlenen espor etkinlikleri ve yapılan espor yatırımları sektörün her geçen gün daha da büyümesini sağlıyor. 2018'de globalde 865 milyon dolarlık hacme ulaşan espor sektörünün 2019'da 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.

"25 YAŞ EMEKLİLİK YAŞI OLARAK KABUL EDİLİYOR"

Espor oyuncularının kariyerlerini belli bir yaşa kadar sürdürebildiklerini ifade eden Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, "Reflekslerin ve vücut koordinasyonunun gerilemeye başlamasıyla beraber esporda 25 yaş emeklilik yaşı olarak kabul ediliyor. Eskiden oyuncular 30 yaşına kadar espor alanında kariyerlerini sürdürebiliyordu ama bu yaş oranı 25'e indi. Sektörümüzde istisnai durumlara sahip 25 yaş üstü oyuncular da mevcut. Bu oyuncular hala başarılılar ama sayıları maalesef çok değil. Genç nüfusun bu yeni spor dalını takip ederek çok para kazanması mümkün. Profesyonel anlamda lisans alan kişiler sektöre adım atarak maaşlı sporcu olabiliyor" dedi.

"TESFED KÜRESEL OYUN ŞİRKETLERİ İLE TEMAS HALİNDE"

Türkiye Espor Federasyonunun (TESFED), Türkiye'nin esporda öncü olmasını sağlamak için hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok proje gelişimine katkı sağladığına da dikkat çeken Ozan Aydemir, "TESFED, emeğini ve gücünü espora vermiş sporculara kariyerlerine devam edebilmeleri için projeler geliştirmeyi hedefliyor. Sektörde yönetici ve koçluk görevini yürüterek Türkiye'ye yatırım yapmak üzere küresel oyun şirketleri ile sürekli temas halinde olarak oyun sektörü için yararlı çalışmalar sunmayı planlıyorlar. Türkiye E-Spor Federasyonunun Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir'in ve TESFED ekibinin bu ekosistemi oturtacağına gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

6 YAŞINDA LİSANSLI SPORCU OLUNABİLİYOR

Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığı; sporcu lisans, tescil, vize, transfer talimatı, tescil süreleri, yaş sınırları, sezon başlangıç ve bitiş tarihlerinde espor oyuncuları (kadın-erkek) için asgari lisans çıkarma ve spora başlama yaşını 6 olarak belirliyor.