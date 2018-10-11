Sayı 200'ü geçti! İşte indirim kampanyasına destek veren firmalar

ENFLASYONLA mücadeleye destek veren firma sayısı 200'ü aştı. Destek veren firmaların tam listesi enflasyonla topyekün mücadelenin takibi amacıyla hizmete alınan enflasyonlatopyekunmucadele.org.tr sayfasında yer aldı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı program kapsamında mağazalarında yıl sonuna kadar asgari olarak yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı 207 olarak hesaplandı.

BİRÇOK BÜYÜK ŞİRKET DESTEK VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Markaların arasında perakende ticaretin önde gelen markaları bulunuyor. Bu kapsamda, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Teknosa, Vestel, Koçtaş, Şok, A101, Metro, Migros, Carrefour, BİM, Torku, D&R, Beymen, Fabrika, Network, Kiğılı, Damat, MÜSİAD, TÜSİAD, YASED, TOBB, TURSAB, Sinpaş GYO, Bereket Sigorta, AOÇ, TMO'nun da aralarında yer aldığı 200'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE LOGOSU KULLANILACAK

Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz gün duyurduğu programda söz konusu mücadeleye destek veren firmalar mağazalarında 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alacak.