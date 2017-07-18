Savunmada Ar-Ge atılımı

MİLLİ Muharip Uçak, insansız hava aracı, uzay ve uçak yapısallarına ilişkin çalışmalar yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), devam eden projelerin istenilen nitelik ve zamanda gerçekleştirmesi amacıyla Teknopark İstanbul'da "çözüm merkezi" oluşturacak.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılık ve uzay sanayisinin, kesintisiz Ar-Ge ve yüksek teknoloji gerektiren bir çalışma alanı olduğunu belirtti.Kotil, bu kapsamda TUSAŞ'ın, inovasyon politikasının, "Şirketin faaliyet alanlarındaki ürünlerin rekabet gücünü artıracak nitelikte, yenilikçi, uygulamalı araştırma çalışmalarının yürütülmesi" ve "yurt dışı bağımlılığın sonlandırılması istenen ürünler için yenilikçi ve ileri teknoloji alternatiflerinin çalışılması" olarak belirlediğini söyledi.Türkiye'nin teknoloji merkezi TUSAŞ'ın, Milli Muharip Uçak, insansız hava aracı, uzay ve uçak yapısalları alanları öncelikli olmak üzere, devam etmekte olan projelerin arzu edilen nitelik ve zamanda gerçekleştirmesine yönelik olarak Teknopark İstanbul TUSAŞ AR-GE Merkezi yerleşkesini kurmak için çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Kotil, merkezin takip eden dönemde TUSAŞ’ın "çözüm merkezi" olarak faaliyet göstermesinin planlandığını bildirdi.Temel Kotil, Ar-Ge Merkezinin, Sabiha Gökçen Havalimanı yanında bulunan Teknopark İstanbul yerleşkesinde, bin 770 metrekarelik alanda, eylül başında faaliyete başlayacağını ifade etti.İstanbul'daki üniversitelerin iş gücü potansiyelini ve teknolojik birikimini, şirketin özgün projelerinde kullanmayı amaçladıklarını anlatan Kotil, bu kapsamda merkezde ilk aşamada 100 mühendisin istihdam edileceğini, bu sayının birkaç yıl içinde 200'e çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti.Kotil, çeşitli insan kaynakları platformlarında yapılan duyurunun ardından, ilk olarak İstanbul'daki üniversitelerin mühendislik fakülteleri mezunlarıyla görüşmeler yapılarak işe alım sürecine başlandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Uçak ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adayların istihdam edileceği Ar-Ge Merkezinde görüşmeler sürdürülerek, parlak fikirli, iyi eğitimli gençlerin, çok değerli tecrübeli mühendislerin ve tersine beyin göçüyle yurt dışında bulunan üretken araştırmacıların şirketimize kazandırılması sağlanacak."

İDDİALI HEDEFLER TEKNOLOJİDEN GEÇİYOR

Teknoloji politikasını, "küresel ölçekte sürdürülebilir rekabetçi avantaj sağlaması için teknolojinin temel kaldıraç olarak konumlandırılması" olarak belirleyen TUSAŞ, ihracat dahil, tüm satışlarında teknoloji yoğunluğunun ve dolayısıyla katma değerin artırılmasını hedefliyor.TUSAŞ'ta geliştirilen özgün ürünler ve yürütülen modernizasyon projelerinin yanı sıra, Ar-Ge merkezleri bünyesinde ürün geliştirme, araştırma ve teknoloji geliştirme, süreç yeniliği, organizasyonel yenilik ve kavram çalışmaları gibi alanlarda çok sayıda proje yürütülüyor. Ciro konusunda 10 milyar dolarlık iddialı bir hedefe sahip olan TUSAŞ, bu hedefe ulaşmak için mevcut iş portföyünü yeni projelerle ve uluslararası iş birlikleriyle büyütmeye, yeni teknolojilerin kazanılmasına, özgün ürünlerini geliştirmeye ve rekabetçiliğini artırmaya yönelik yatırımlar yapıyor.TUSAŞ, Akıncı'daki merkezi yerleşkesinin dışında ODTÜ Teknokent'te Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri yürütüyor. ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Alt Bölgesi'nde yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana kurulu TUSAŞ Ar-Ge binalarında (Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş binaları) yaklaşık 250 kişilik kadroyla çalışmalar yapılıyor.