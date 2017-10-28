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"Savunma sanayi ihracatında hedef 2 milyar dolar"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Şirketimiz savunmaya dönük ihracatta Türkiye'de birinci sıradadır. İhracatımız inşallah daha da çok artacak. Yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz. Hedefimiz yarımda kalmamak ve 2 milyar dolara ulaşmak" dedi

"Savunma sanayi ihracatında hedef 2 milyar dolar"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Şirketimiz savunmaya dönük ihracatta Türkiye'de birinci sıradadır. İhracatımız inşallah daha da çok artacak. Yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz. Hedefimiz yarımda kalmamak ve 2 milyar dolara ulaşmak" dedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:04
"Savunma sanayi ihracatında hedef 2 milyar dolar"
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin savunmaya dönük ihracatta Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirterek, "İhracatımız inşallah daha da çok artacak. Yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz. Hedefimiz yarımda kalmamak ve 2 milyar dolara ulaşmak." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akrabalarıyla bir araya gelen Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin ihracatının artırılması için çalışacaklarını söyledi.

İhracatta birçok alanda çalıştıklarını ve başarılar elde ettiklerini vurgulayan Kotil, "Şirketimiz savunmaya dönük ihracatta Türkiye'de birinci sıradadır. İhracatımız inşallah daha da çok artacak. Yarım milyar dolar ihracat yapıyoruz. Hedefimiz yarımda kalmamak ve 2 milyar dolara ulaşmak." şeklinde konuştu.

Kotil, şunları kaydetti:

"TUSAŞ rahmetli Necmettin Erbakan'ın kurduğu bir şirkettir. 1973 yılında kanunu çıktı. Kurulma sebebini o yılları hatırlayanlar bilirler. Kıbrıs Barış Hareketinde Amerikalıların Türkiye'ye uyguladığı ambargo nedeniyle Türkiye kendi uçağını yapsın diye kuruldu. 1974, 1986 yılında F-16'ların imalatıyla başlayan serüven, bugün kendi uçaklarımızın imalatıyla devam ediyor. İHA'mız olsun, Atak helikopterimiz olsun, Hürkuş'umuz olsun hizmetimizde. İnşallah daha çok ürünler çıkartacağız. Milli muharip için çalışıyoruz."

Akçakoca'nın çok güzel bir ilçe olduğunu ifade eden Kotil, burayı çok sevmesinin nedenini Rize'ye çok benzemesi şeklinde açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Havacılık Ve Uzay SanayiiTUSAŞTemel Kotil
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