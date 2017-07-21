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Savcı, 'çakma Ulusoy’a bin 450 yıl hapis istedi

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un akrabası olduklarını belirterek Ankara, Trabzon ve Eskişehir’de yüzlerce kişiye sattıkları daireleri teslim etmeyen müteahhit ve çalışanları hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında şirket sahibi Çetin Ulusoy ile eşi ve babasının da olduğu 9 sanığa 435 yıldan bin 450 yıla varan sürede hapis cezası verilmesini talep etti. Haluk Ulusoy’un da müşteki olarak yer aldığı davada, hayali daire satışı yapılan isimler arasında çok sayıda bürokrat ve profesör de bulunuyor

Savcı, 'çakma Ulusoy’a bin 450 yıl hapis istedi

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un akrabası olduklarını belirterek Ankara, Trabzon ve Eskişehir’de yüzlerce kişiye sattıkları daireleri teslim etmeyen müteahhit ve çalışanları hakkında açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında şirket sahibi Çetin Ulusoy ile eşi ve babasının da olduğu 9 sanığa 435 yıldan bin 450 yıla varan sürede hapis cezası verilmesini talep etti. Haluk Ulusoy’un da müşteki olarak yer aldığı davada, hayali daire satışı yapılan isimler arasında çok sayıda bürokrat ve profesör de bulunuyor

21 Temmuz 2017 Cuma 09:51
Savcı, 'çakma Ulusoy’a bin 450 yıl hapis istedi
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PROJELER YARIM KALDI

ANKARA  8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, teslimi yapılmayan yüzlerce daire nedeni ile açıldı. Çetin Ulusoy’un Trabzon’dan sonra Ankara’da kurduğu inşaat şirketi, bir dizi konut projesinin tanıtımını yaptı. Savcı, çakma Ulusoy’a bin 450 yıl hapis istedi Ankara’nın yanı sıra Eskişehir’de de bir dizi konutun satışı yapıldı. Ancak, satışı yapılan yüzlerce daire teslim edilmediği gibi, inşaat halindeki bazı projeler için ise yıkım kararı verildi. 

ULUSOY HOLDİNG'E BAĞLIYIZ

‘Ulusoy İnşaat Taahhüt Oto. Reklamcılık Nakliyat şirketinden daire alan çok sayıda kişi, ödemesini yapmalarına karşın teslim almadıkları daireler için peşi sıra savcılıklara başvurdu. Anılan kişiler arasında, profesör, daire başkanı ve adliye çalışanı da yer aldı. Savcılık başvurularında Çetin Ulusoy ve şirket çalışanlarının, kendilerine yaptıkları satışlar sürecinde Ulusoy Holding’e bağlı olduklarını, Haluk Ulusoy’un da yakın akrabaları olduğunu söylediklerini öne sürdü. Yürütülen soruşturma sürecinde aralarında Çetin Ulusoy’un da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HACİZLER NEDENİ İLE TAMAMLAYAMADIK

Savcılık soruşturması sonrası Ankara 8. Ağır Mahkemesinde açılan davada sona gelindi. Dün yapılan duruşmada, suçlanan isimlerden Çetin Ulusoy, hacizler nedeni ile inşaatları tamamlayamadıklarını, dolandırıcılık kastı ile hareket etmediklerini kaydetti. 

KREDİ KARTI HARCAMASI 1,2 MİLYON TL

Bir kısım mağdur adına konuşan Av. Soner Arslan ise, MASAK raporuna atıfta bulunarak, Çetin Ulusoy’un eşi sanık Zeynek Ulusoy’un 1 milyon 287 bin liralık kredi kartı harcamasının olduğunu aktardı. Savcı Kasım İlimoğlu, açıkladığı mütalaasında sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan 145 mağdur adına ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. 

435 YIL İLE BİN 450 YIL ARASINDA

Savcının istediği ceza maddelerine göre, sanıklara 435 yıl ile bin 450 yıl arasında değişen sürelerde ceza verilebilir. Davanın bir sonraki duruşması 11 Ekim’de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
UlusoyTürkiye Futbol FederasyonuHaluk Ulusoy
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