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Satışlar patladı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber

Kasım ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarak 138.372 oldu. İller bazında bakıldığında en çok konut satışı ise 24.924 adet ile İstanbul'da gerçekleşti.

EKONOMİ 17.12.2019, 10:25
Satışlar patladı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber
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TÜRKİYE genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138.372 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24.924 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14.406 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 8.428 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Ardahan, 44 konut ile Hakkari ve 72 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI KASIM'DA 43.911 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 724,8 oranında artış göstererek 43.911 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8.183 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 47,6 ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 94.461 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 oranında artarak 94.461 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16.741 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67,2 oldu. Ankara 9.221 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5.283 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 48.909 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 48.909 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8.494 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4.423 konut satışı ile Ankara ve 2.538 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 89.463 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,3 artış göstererek 89.463 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 16.430 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 65,9 oldu. Ankara 10.083 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5.890 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA KASIM'DA 3.988 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 3.988 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2019'da ilk sırayı 1.885 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 825 konut satışı ile Antalya, 218 konut satışı ile Ankara, 128 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK SATIŞ IRAKLILARA YAPILDI

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 575 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 500 konut ile İran, 300 konut ile Rusya Federasyonu, 216 konut ile Afganistan ve 174 konut ile Suudi Arabistan izledi.

#Ekonominin lokomotifi #konut satışları #konut
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