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Satışlar başladı! Yüzde 10 indirim yapılacak

Devlet lojmanlarının öncelikli olarak kamu çalışanlarına satılmasına yönelik işlemler başladı. Bu kapsamda Bursa ve Ankara'da 186 lojman satışa sunuldu. Peşin olarak satın almak isteyen memurlara yüzde 10 indirim yapılacak.

EKONOMİ 28.11.2019, 14:49
Satışlar başladı! Yüzde 10 indirim yapılacak
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DEVLET lojmanlarının öncelikli olarak kamu çalışanlarına satılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, Bursa ve Ankara'da 186 lojman satışa sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yurt genelinde genel bütçeli idarelere tahsisli 218 bin 575, diğer kurumlara tahsisli 30 bin 939 olmak üzere toplam 249 bin 514 kamu lojmanı bulunuyor. Bu konutlardan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri için kullanılan yaklaşık 140 bin lojman ile kampüs alanında yer alan ve hizmet binalarıyla bütünleşik bulunan yaklaşık 59 bin lojman satışa sunulmayacak. Bu konutlar dışında kalan ve satılabilecek nitelikte olan 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor. Bu lojmanlardan ilk etapta 5 bini için ihaleye çıkılacak.

5-7 VE 10 YIL SÜREYLE ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle oturduğu lojmanı satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.Açık ihale yöntemiyle satılacak devlet lojmanlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri lojmanın ihalede oluşan bedeli üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı.İkamet ettiği lojmanı satın almak isteyen memurlara 5-7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunuluyor. Satış ihalesinde en yüksek bedel ve ödeme koşullarını kabul eden memur, ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde oturduğu lojmanı satın alabilecek. Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.

MEMURA İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN YÜZDE 10 İNDİRİM

Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.Memurun oturduğu lojmanı satın almak istememesi halinde ise kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 24 aya kadar taksitle satılacak.

2 BİN KONUTUN SATIŞ İŞLEMİNE BAŞLANDI

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'de ekspertiz işlemleri tamamlanan 2 bin kamu konutunun satış işlemine bu ay başlandı. Bursa ve Ankara'da bulunan 186 lojmanın satış ilanları yayımlandı, Bursa'da bu hafta ihaleler yapılmaya başlandı. Diğer taraftan Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya'da ise ekspertiz ve ilan çalışmaları tamamlanan bin 814 lojman Aralık ve Ocak aylarında ihaleye çıkarılacak. Gelecek yılın Ocak ve Şubat aylarında ise 24 ilde ekspertiz çalışmaları devam eden 3 bin kamu konutunun satışlarına başlanılacak.

#satış #Devlet lojmanları #indirim #kamu çalışanları #lojman
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