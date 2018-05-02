Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104618
ALTIN
175.116
DOLAR
4.1677
STERLİN
5.6680
EURO
4.9875
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te

Sarıeroğlu'dan 'emekliye bayram ikramiyesi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, ikramiye alacaklara ilişkin bilgi verdi

Sarıeroğlu'dan 'emekliye bayram ikramiyesi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, ikramiye alacaklara ilişkin bilgi verdi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:19
Sarıeroğlu'dan 'emekliye bayram ikramiyesi' açıklaması
banner404

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ettiklerini bildirdi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin, gazilerin, şehit ve gazi yakınlarının, terör mağdurlarının, sporcuların, girişimci gençlerin, genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, çalışma hayatına emek verenler adına gerçekleştirdikleri yeni düzenlemelerin hayırlı olması dileğinde bulundu. 

Sarıeroğlu, düzenleme kapsamında, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak." ifadesini kullandı.

Bayram ikramiyesinden geniş bir toplum kesiminin yararlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, ikramiye alacakları şu şekilde sıraladı:

"Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016'dan önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçlarının terkin edileceğini bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. 18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.05.2018 14:22
Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıEmekliye BayramBin Lira Ikramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş Şeker Fabrikası'na en yüksek teklif 230 milyon TL
Muş Şeker Fabrikası'na en yüksek teklif 230 milyon TL
11 şeker fabrikasına 4,5 milyar TL'lik teklif
11 şeker fabrikasına 4,5 milyar TL'lik teklif
Türkiye, İrlanda'dan 2000 sığır daha ithal ediyor
Türkiye, İrlanda'dan 2000 sığır daha ithal ediyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim