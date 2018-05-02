Sarıeroğlu'dan 'emekliye bayram ikramiyesi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ettiklerini bildirdi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin, gazilerin, şehit ve gazi yakınlarının, terör mağdurlarının, sporcuların, girişimci gençlerin, genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, çalışma hayatına emek verenler adına gerçekleştirdikleri yeni düzenlemelerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sarıeroğlu, düzenleme kapsamında, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak." ifadesini kullandı.

Bayram ikramiyesinden geniş bir toplum kesiminin yararlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, ikramiye alacakları şu şekilde sıraladı:

"Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016'dan önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçlarının terkin edileceğini bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. 18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak."