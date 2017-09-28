Şans oyunlarının vergisi arttırıldı

HÜKÜMET 2018-2020 dönemini kapsayan 3 yıllık orta vadeli programı (OVP) açıkladı, programdan adeta vergi fışkırdı. Bütçe açığını yamamak için otomobili olan, kiracısı olan, yüksek maaş alan, tütün saran, şanslı olan tüm vatandaşların vergisi artırılacak. Tek sevindirici haber ise, önümüzdeki yıl kamuya 74 bin yeni personel alınacak.

19 MİLYAR VATANDAŞTAN

Vergi ve zam sağanağını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan birlikte açıkladılar. Hükümet yeni OVP ile tıpkı IMF programlarında olduğu gibi içerisinde hem vergi hem de kemer sıkma önlemleri olan yeni bir kaynak paketi oluşturdu. Toplam 27.6 milyar liralık yeni kaynak paketinin yaklaşık 19 milyar lirası vatandaştan vergi artışları yoluyla toplanacak. Geri kalanı tasarruf ve varlık satışlarıyla elde edilecek.,

KUZEY IRAK HAZIRLIĞI MI?

Vergi artışlarının bir kısmı bozulan bütçe dengelerinin düzeltilmesi için kullanılırken bir kısmı da olası bir savaş ya da savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Fonu'na aktarılacak. Maliye Bakanı Ağbal, bütçeden savunma fonuna 8 milyar lira aktarılacağını bildirdi.

MAAŞLAR ERİYECEK

Ücretlilerle ev alım satımı dahil herhangi bir şekilde gelir elde edenlere uygulanan gelir tarifesindeki verginin üçüncü dilimi yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarıldı. Buna göre ücretliler de dahil olmak üzere yıllık kazanç elde eden herkes yüzde 15'ten başlayıp yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 35 oranında vergi ödemek zorunda kalacak. Özellikle yüksek maaşlı çalışanlar 3 puan daha fazla vergi ödeyecek.

MTV'YE YÜZDE 40 ZAM

Üstelik, ücretliler dışında gelir elde edenlerin vergisi gelecek yıl değil, bu yıldan başlayarak artırıldı. Yılda iki taksitte alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sistemi 2018'in başından itibaren tümden değişecek. Sadece motor silindir hacmine göre hesaplanan MTV'ye artık binek otomobilin vergisiz fiyatı da eklenecek. Ucuz araçların vergisi ucuzlamayacak ancak pahalı araçların vergisi artacak. Maliye Bakanı Ağbal, binek otomobillerin MTV'sini yüzde 40 artıracaklarını açıkladı. Ticari araçların nasıl vergilendirileceği henüz belli değil.

KİRADA ARTIŞ KAÇINILMAZ

Gayrimenkul sahipleri kira gelirlerinin yüzde 25'ini vergiden düşebiliyorlardı. Şimdi bu götürü gider oranı yüzde 15'e çekildi. Bu durumda ev sahiplerinin ödeyeceği vergi artacak, kiralara mecburen zam gelecek. Sigara üzerindeki aşırı vergilerden kurtulmanın yolunu tütün sarmakta bulan tiryakiler de köşeye sıkıştırıldı. Sigara kağıdı ve makarona yüksek düzeylerde özel tüketim vergisi (ÖTV) gelecek, tütün sarmak pahalanacak.

BANKA VE PİYANGOYA DARBE

Başta bankalar olmak üzere finans sektöründeki şirketlerin ödeyeceği Kurumlar Vergisi yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkacak. Elde ettikleri kârdan daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak bankaların bu maliyeti kredilere yansıtmasından ve faizlerin yükselmesinden endişe ediliyor. Şans oyunları ve çekilişlerde elde edilen gelirlerden alınan yüzde 10 oranındaki vergi yüzde 20'ye çıkarılıyor. Kola üzerinden yüzde 25 alınan ÖTV yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak. Bu düzenleme sonucunda bütçeye 500 milyon lira gelir sağlanacak.

MEMUR LOJMANLARI RANTA GİDECEK

KAYNAK telaşına düşen hükümet, şehir içindeki arsası değerli lojmanlardan memurları çıkarıp buraları rant amaçlı satacak. Tarım arazileri ve hazine elindeki arsa ve araziler satılarak para toplanmaya çalışılacak. Ayrıca Türkiye için kritik önem taşıyan şeker fabrikalarından başlanarak yeni bir özelleştirme furyası başlatılacak, önümüzdeki 3 yılda 30 milyar liralık kamu kurumu ve kamu malı satılacak.

KİŞİ BAŞI 304 DOLAR KAYBEDECEĞİZ

OVP tablolarında gerçekleşme rakamları kötü olmasına rağmen geleceğe ilişkin tahminler yine iyimser ve hayali verilerle süslendi. OVP tahminlerine göre Türkiye'nin milli geliri bu yıl sonunda 3 trilyon 35 milyar lira, gelecek yılın sonunda da 3 trilyon 446 milyar lira olacak. Ancak hükümet milli gelirin dolar cinsinden düşüşünü göstermemek için yine dünya standartlarının dışına çıkıp dolarla milli geliri açıklamadı. Bu yılın sonunda kişi başına düşen milli gelir 10 bin 883 dolardan 10 bin 579 dolara düşecek, dolayısıyla kişi başına 304 dolar fakirleşeceğiz. İşsizlik 2019'a kadar tek haneye düşmeyecek.