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'Sandıkta uzlaşma kazanacak'

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkan Adayı Paşa Özkan, 7 Ocak Pazar günü yapılacak genel kurul öncesi oda üyeleriyle Öğretmenevi'nde kahvaltıda buluştu

'Sandıkta uzlaşma kazanacak'

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkan Adayı Paşa Özkan, 7 Ocak Pazar günü yapılacak genel kurul öncesi oda üyeleriyle Öğretmenevi'nde kahvaltıda buluştu

05 Ocak 2018 Cuma 22:27
'Sandıkta uzlaşma kazanacak'
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BİLGİ, birikim ve tecrübeli bir ekiple hizmet yoluna çıktıklarını söyleyen Oda Başkan Adayı Paşa Özkan, "Biz üyenin cebindeki paraya göz diken değil, odanın üyesinin cebini düşünen yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Göreve seçildiğimiz zaman üyelerden asla ve asla muhasebe ücreti almayacağız. Öğrenciler için hazırlanan fiyat tarifelerini de üyelerimize ücretsiz vereceğiz. Akaryakıt istasyonları ile indirim anlaşması yaparak, her üyemizin indirimli akaryakıt almasına öncülük edeceğiz. Bankalarla düşük faizli kredi için sözleşme imzalayacağız" dedi.
'ÖĞRENCİLERE BURS SAĞLANACAK'
Özkan, "Durumu iyi olmayan üyelerimizin üniversitede okuyan öğrencilerine imkanlar dahilinde burs sağlanacak. Her yıl en az bir kere oda üyelerimizi buluşturmak, kaynaştırmak için etkinlikler düzenleyeceğiz. Odamız bünyesinde üyelerimizin hak ve hukukunu koruması için sözleşmeli avukat bulunduracağız. Her servisçi esnafının çalıştığı okullarda yeri korunacak" diye konuştu.
'DEĞİŞİM DE GELİŞİM DE BİZDE'
Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben 7 Ocak Pazar günü Alanya Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak genel kurulumuza tüm oda üyelerimizi ve Alanya’mızı yöneten büyüklerimizi davet ediyorum. Centilmenlik içerisinde bir kongre yapılmasını temenni ediyorum. Kavga ve gürültünün değil, birlik ve beraberliğin kongrede kazanmasını arzu ediyorum. Biz kavga için değil uzlaşma için adayız. Uzlaşmanın olduğu yerde değişim de olur, gelişim de. Benim esnafım kendisine hizmet edecek Paşa Özkan ve ekibinden yana sandıkta tavrını ortaya koyacaktır." 

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ALANYA MinibüsçülerOtobüsçülerServis Araçları Odası BaşkanPaşa Özkan
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