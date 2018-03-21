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'Sanayideki büyüme sürecek'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği’nin 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu

'Sanayideki büyüme sürecek'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği’nin 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısında konuştu

21 Mart 2018 Çarşamba 22:21
'Sanayideki büyüme sürecek'
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BAKAN Özlü, Türkiye’nin otomobil üretiminde acemi bir ülke olmadığını ve üretilen otomobillerin yüzde 80’inin ihraç edildiğini belirterek, "Türkiye artık, otomobil üretimi ve ihracatında acemi bir ülke değildir. Otomobilde acemi değiliz, tam aksine ustayız. Bu cümleyi boş yere söylemiyorum. Çünkü 2017 yılında, 2016’ya göre yüzde 20’lik bir artışla, 1 milyon 143 bin adet otomobil ürettik. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen'e de sordum, 18 saniyede bir otomobil üretildiğini söyledi. Bu büyük bir başarıdır. Kudret Bey’in başladığı yıllarda günde 60 otomobil üretiminden 18 saniyede bir araç üretimi gerçekten büyük bir başarıdır. Ve ürettiğimiz otomobillerin yüzde 80’ini ihraç etmekteyiz. Bu rakamlar övünülecek rakamlardır. Bu rakamlar 50 yılı aşkın otomobil tecrübemiz sonucu ortaya çıkan rakamlardır. Daha önceleri sadece iç pazara yönelik araç üretilirken, şimdi ihracata yönelik araç üretiyoruz. Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana, hem yan sanayimizde, küresel ölçekte rekabet gücü olan bir Türk otomotiv sanayi ortaya çıkmıştır” diye konuştu.'
'124 ARGE MERKEZİMİZ BULUNMAKTA'
Yoğun küresel rekabet ortamında ancak Ar-Ge ve tasarımla mesafe alınabileceğinin altını çizen Faruk Özlü, şu ifadeleri kullandı: "Otomotiv sanayimiz sadece ihracatımızın değil, teknolojimizin de lideri konumundadır. Halihazırda yan sanayisi ile birlikte, 124 adet otomotiv Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunmaktadır. Ar-Ge ve tasarımın en yoğun biçimde hayat bulduğu sektörlerin başında otomotiv gelmektedir. Hangi sektörde olursak olalım Ar-Ge’den ve tasarımdan kaçamayız. Bizler, sadece otomotivde değil, sanayimizin her sektörünün Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla büyümesini istiyoruz. Çünkü yoğun küresel rekabet ortamında Ar-Ge ve tasarımla mesafe alabiliriz."
'BÜYÜME HEDEFİMİZ YÜZDE 7 BUÇUK'
Gelecek hafta içerisinde 2017 yılına ait büyüme rakamlarının açıklanacağını söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kendi büyüme tahminini de açıkladı. Bakan Özlü, “Türkiye ekonomisi açısından 2018 yılı, sıçramanın devam edeceği bir yıl olacaktır. Önümüzdeki hafta, 2017 yılına ait büyüme rakamları açıklanacak. Ben burada kişisel tahminimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben 2017 yılı için yüzde 7,5 oranında bir büyüme bekliyorum. Bu büyümenin sanayi odaklı bir büyüme olduğunu, Türkiye’nin sanayisinin gücüyle büyüdüğünü ifade etmek isterim. Son bir yılda sanayi üretimimiz, yüzde 12,8 artış göstermiştir. Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da, artarak devam edecektir. Sanayinin gücüyle büyümek demek ayakları yere basan, gerçekçi, organik ve sürdürülebilir bir ekonomi demektir. Hükümetimiz ve bakanlığımız üretim ve yatırım teşvikleriyle, sanayimizi desteklemeye devam edecektir" dedi.
'ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'
Otomotiv sektöründen hükümet olarak beklentilerinin yüksek olduğunu ve otomotiv sektörünün beklentilerini karşılamak için bütün imkanları seferber etmeye hazır olduklarını belirten Faruk Özlü, şöyle konuştu: "Türk sanayisinin dinamolarından biri olan otomotiv sektörümüzden beklentilerimiz büyüktür. Sizlerin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini karşılamak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya hazırız. İstanbul Sanayi Odası’nın öncülüğünde, çalıştay yapacağız ve ben bu çalıştaya katılacağım. 11 Nisan’da ise daha önce hayata geçirdiğimiz makine, çelik ve bilişim sektör zirvelerinin devamında, Bursa’da, otomotiv yan sanayi sektör zirvesini toplayacağız. Bu toplantılarda sadece otomotiv sektörü için değil diğer sektör için yapılan toplantılarda da sanayicilerimizi dinliyoruz ve kendi görüşlerimizi aktarıyoruz. Konsensüsle ortaya çıkan görüşleri hükümetin gündemine taşıyoruz. Bakanlar Kurulu’na sunuyoruz. Otomotiv sanayi sektör ciromuzun veya ihracatımızın artırılmasını ve iki katına çıkartılmasını arzu ediyoruz. Bunu defalarca ifade ettim otomotiv sanayi sektör ciromuzun iki katına çıkartılması için devlet neler yapmalı ki siz bir Ford Otosan’ın yanına Ford Otosan daha koyun. Hyundai’nin yanına bir Hyundai daha koyun. Devletten ne bekliyorsanız bize bunları ifade edin. Talepler bekliyoruz. Arazi mi istiyorsunuz? Üretim yeri mi istiyorsunuz? İlave teşvikler veya sermaye mi istiyorsunuz? Bunları bize söyleyin otomotiv sektörü ciromuzu iki katına çıkarmak istiyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
BilimSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
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