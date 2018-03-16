'Sanayide büyüme zirve yaptı'

2018 yılı Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttığını bildiren Özlü, “Arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 12,8 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalmıştır. Türkiye geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren başlayan yüksek sanayi performansını 2018 yılına da taşımayı başarmıştır. Ocak ayında da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış yakalamıştır" ifadelerini kullandı.

'YENİ YATIRIMLAR DA HIZLANACAK'

Hesaplama yöntemi değişen ve güncellenen sanayi üretim rakamlarının ilk defa bu ay yayımlandığını kaydeden Özlü, "Bu ölçümler büyümeyi öngörmekte daha fazla yardımcı olacaktır. Güncellenen bu rakamlara göre Türkiye sanayi öncülüğünde güçlü büyümesine devam etmektedir. Sanayi üretim rakamlarına göre 2017 yılı 2011 yılından sonra en yüksek sanayi üretim artışının yakalandığı yıl oldu. 2018 yılının Ocak ayında da aynı şekilde sanayi üretimi 2011 yılından sonra en hızlı artışlarından birini gerçekleştirdi. Türk sanayisinin bu başarısında ihracat pazarlarındaki toparlanma, hükümet olarak tüketimleri ve yatırımları artırmak amacıyla aldığımız tedbirler ile sanayicimizin azmi ve becerisi etkili olmuştur. Özellikle ihraç ettiğimiz malların yüzde 93’ünün imalat sanayi ürünü olduğunu göz önüne aldığımızda Türk sanayicisinin başarısı bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Türkiye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından hak etmediği notlamalarla karşılaşmaktadır. Halbuki Türkiye bir yandan ülke bütünlüğünü hedef alan birçok saldırıyı def etmiş, bir yandan da sanayisini çok diri şekilde ayakta tutabilmiş, çok sağlam bir ekonomik yapısı olduğunu kanıtlamıştır. Şimdi ise riskleri azaltarak hızlı şekilde büyümektedir. Ülkemizde kapasite kullanım oranları artık yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaşmıştır. 2018 yılı artık yatırımların da büyümede çok önemli katkı sunacağı bir dönem olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.