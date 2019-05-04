Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 1742 proje başvurusu yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "4 Mart'ta KOBİ-Gel Programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktık.1742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir başvuruyla karşılaştık" dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 1742 proje başvurusu yapıldı
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DİJİTALLEŞME proje çağrısı ile ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "4 Mart'ta KOBİ-Gel  Programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Çağrıyı 2  Mayıs'ta kapattık. 1742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir  başvuruyla karşılaştık. Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri  geliştiren KOBİ'lere, yüzde 87'si ise bu teknolojileri kullanmak isteyen  KOBİ'lere ait. Bu sonuç bizim için anlamlı çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji  geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha  fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz." dedi.

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