Sanayi üretiminde şok!

MEVSİM ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre de yüzde 1,4 azaldı. MSanayi üretimi Ocak’ta, yüzde 1.6 - yüzde 1.7 dolayında artış beklentilerine karşın, yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.4 azaldı. Ocak ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.4 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.4 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı. TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 azaldı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretiminde gerçekleşti Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş yüzde 11.6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin üretiminde gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 9.0 ile elektrikli teçhizat üretimi, yüzde 8.2 ile ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri üretimi izledi. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 78.7 ile diğer ulaşım araçları üretiminde gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 17.2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri üretimi ve yüzde 5.4 ile deri ve ilgili ürünlerin üretimi izledi.



