Sanayi üretiminde sevindiren rakamlar!

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı

Sanayi üretiminde sevindiren rakamlar!
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yılı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.


SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,1 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 azaldı.

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