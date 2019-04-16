Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı.

Sanayi üretimi rakamları açıklandı
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SANAYİNİN alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı. 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,3 arttı
 Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

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